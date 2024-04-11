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14:11, 11 апреля 2024Спорт

Перешедшая в сборную США фигуристка высказалась о ностальгии по России

Выступающая за США фигуристка Ефимова заявила, что не ностальгирует по России

Фото: Raniero Corbelletti / Globallookpress.com

Перешедшая в сборную США фигуристка Алиса Ефимова высказалась о ностальгии по России. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Ефимова поделилась, что времени ностальгировать по временам в России у нее нет. «Если и бывает, то стараюсь смотреть на это позитивно: это было в моей жизни, и хорошо — это опыт. Не так, чтобы зависнуть и грустить», — заявила спортсменка.

С лета 2023-го 24-летняя Ефимова выступает в парном катании с Мишей Митрофановым. Дуэт занял второе место на чемпионате США-2024.

Ефимова родилась в Финляндии, затем представляла Россию в паре с Александром Коровиным. Вместе с ним она стала чемпионкой Универсиады-2019. Через два года фигуристка встала в пару с немцем Рубеном Бломмартом и выступала за Германию.

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      Дарья Коршунова
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