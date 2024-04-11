Появились кадры взрыва врезавшегося в строящееся здание российской больницы БПЛА

Mash опубликовал кадры падения и взрыва дрона в Липецкой области

В сети появились кадры с моментом взрыва подавленного средствами радиоэлектронной борьбы беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который врезался в строящееся здание больницы в селе Доброе Липецкой области. Видео опубликовал Mash в Telegram.

На записи видно, как дрон быстро снижается и врезается в строящееся здание, после чего происходит мощный взрыв с яркой вспышкой.

По информации издания, украинский беспилотник пытался атаковать аэропорт Липецка, однако не долетел до цели. Канал предположил, что ВСУ использовали дрон-камикадзе, который запустили из Сумской области.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в результате падения дрона на строящееся здание больницы начался пожар. По его данным, пострадавших нет.

В ночь на 11 апреля Украина также впервые атаковала Мордовию. Как рассказал глава республики Артем Здунов, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два беспилотника. Информация о пострадавших не поступала.