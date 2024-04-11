Путин прокомментировал запуск «Ангара-А5»

Путин: запуск «Ангара-А5» — еще один этап развития космической отрасли в России

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко назвал знаковым событием запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5». Его слова приводит ТАСС.

«Это еще один этап развития космической отрасли в России», — подчеркнул российский лидер.

11 апреля после с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Ангара-А5». Видео запуска опубликовал «Роскосмос». Перед этим полет дважды отменяли, глава космической корпорации Юрий Борисов называл это рядовым явлением.

Ведущий научный сотрудник Института Космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал, что запуск «Ангара-А5» в будущем поможет подготовиться к межпланетным полетам.

