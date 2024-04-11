Опубликовано видео пуска «Ангары-А5» с Восточного

«Роскосмос» показал пуск ракеты «Ангара-А5» с Восточного на видео

Первый пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой с космодрома Восточный показали на видео. Соответствующую запись опубликовал «Роскосмос» на своем YouTube-канале.

Старт, который состоялся после двух отмен, открывает летно-конструкторские испытания ракетного комплекса «Амур» с ракетами-носителями «Ангара» на Восточном. Новая ракета отличается от носителей «Протон-М» использованием экологически чистых компонентов топлива.

10 апреля первый пуск «Ангары-А5» с Восточного отменили второй раз. Отмена произошла за две минуты до старта ракеты. Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что вторая подряд отмена первого пуска тяжелой ракеты с космодрома Восточный — рядовое явление.

9 апреля Борисов рассказал, что старт «Ангары-А5» отменили из-за сбоя в системе наддува бака окислителя центрального блока. Историк космонавтики Александр Железняков назвал перенос первого пуска тяжелой ракеты «Ангара-А5» Восточного рутиной, поскольку в настоящее время проводятся испытания носителя и наземной инфраструктуры.