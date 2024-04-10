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17:33, 10 апреля 2024Наука и техника

Борисов назвал вторую подряд отмену первого пуска «Ангары» рядовым явлением

Борисов: вторая подряд отмена первого пуска «Ангары» — рядовое явление

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вторая подряд отмена первого пуска тяжелой ракеты «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с космодрома Восточный — рядовое явление. Так отмену старта назвал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Об этом сообщает ТАСС.

«Для разработчиков отмены пусков по техническим причинам — это достаточно рядовое явление», — сказал руководитель.

По его словам, начальный этап летно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса «Амур» предусматривает подобные нюансы.

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Ранее Борисов заявил, что первый пуск «Ангары-А5» с Восточного был отменен второй раз из-за сбоя в системе контроля запуска двигателя.

Отмена пуска произошла за две минуты до старта носителя.

Вчера, 9 апреля, пуск «Ангары-А5» с Восточного также был отменен. Причиной этого Борисов назвал сбой в системе наддува бака окислителя центрального блока.

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      Иван Потапов
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