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13:34, 10 апреля 2024Наука и техника

Борисов назвал причину второй отмены первого пуска «Ангары» с Восточного

Борисов: пуск «Ангары» с Восточного отменен второй раз из-за сбоя в двигателе

Фото: Роскосмос / Reuters

Первый пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный отменен второй раз из-за сбоя в системе контроля запуска двигателя. Причину очередной отмены старта носителя назвал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, сообщает ТАСС в среду, 10 апреля.

«Выявилась новая техническая неполадка, связанная, скажем так, по результатам предварительного анализа телеметрии, — это сбой в системе контроля запуска двигателя», — заявил руководитель.

Борисов допустил, что, скорее всего, имела место программная ошибка, которая будет найдена.

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Отмена пуска произошла за две минуты до старта носителя.

Ранее, 9 апреля, пуск «Ангары-А5» с Восточного также был отменен. Причиной этого Борисов назвал сбой в системе наддува бака окислителя центрального блока.

Тяжелая «Ангара-А5» запускалась три раза — в декабре 2014 года, декабре 2020 года и декабре 2021-го. Все три старта осуществлялись Минобороны России с космодрома Плесецк.

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      Иван Потапов
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