Роднина оценила поступок помолившегося по просьбе российских пранкеров Баха

Роднина сочла помолившегося по просьбе российских пранкеров Баха дураком

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила поступок главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, помолившегося по просьбе российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров). Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Что тут сказать, заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет», — заявила Роднина. Она также отметила, что в МОК давно пора навести порядок.

Ранее во время разговора с пранкерами Бах и вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас по просьбе самих россиян «помолились» в честь «святых Вована и Лексуса» для срыва Игр дружбы. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова предположила, что глава МОК сошел с ума.

Бах возглавляет МОК с 2013 года. В марте 2021-го его переизбрали на новый четырехлетний срок.