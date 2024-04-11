Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Карен Хачанов
2:0
Завершен
Даниил Медведев
Монте-Карло
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Автомобилист
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала. 5-й матч
Ливерпуль
Сегодня
22:00 (Мск)
Аталанта
Лига Европы|1/4 финала. 1-й матч
Баффало Сэйбрз
Завтра
02:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Завтра
02:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Филадельфия Флайерз
НХЛ - регулярный чемпионат
17:21, 11 апреля 2024Спорт

Роднина оценила поступок помолившегося по просьбе российских пранкеров Баха

Роднина сочла помолившегося по просьбе российских пранкеров Баха дураком

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила поступок главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, помолившегося по просьбе российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров). Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Что тут сказать, заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет», — заявила Роднина. Она также отметила, что в МОК давно пора навести порядок.

Ранее во время разговора с пранкерами Бах и вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас по просьбе самих россиян «помолились» в честь «святых Вована и Лексуса» для срыва Игр дружбы. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова предположила, что глава МОК сошел с ума.

Бах возглавляет МОК с 2013 года. В марте 2021-го его переизбрали на новый четырехлетний срок.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине принят скандальный закон об ужесточении мобилизации. Кого отправят на фронт?

      Смокинг станет трендовой женской одеждой в 2024 году

      На имущество блогера Шабутдинова в 100 миллионов рублей наложили арест

      Роднина оценила поступок помолившегося по просьбе российских пранкеров Баха

      Россия захотела принять больше жителей одной страны Азии

      В Харьковской области объявили принудительную эвакуацию

      Власти Оренбуржья оценили ущерб от паводков

      Названа главная уязвимость ВСУ

      Россиянку задержали спустя 16 лет после покушения на малолетнюю дочь

      Российский чиновник на фоне ситуации с паводками спел про «пылкий порыв весны»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше