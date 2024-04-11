Тарасова посчитала главу МОК сумасшедшим

Тарасова о «молитве» главы МОК Баха для срыва Игр дружбы: он сошел с ума

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила «молитву» главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха для срыва Игр дружбы в России. Ее слова приводит ТАСС.

«Я не видела этого видео, не читала об этом, но если это действительно так, то он, наверное, сошел с ума», — заявила Тарасова, посчитав, что в здравом уме и светлой памяти такого сделать нельзя.

Ранее во время разговора с Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) Бах и вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас по просьбе самих пранкеров «помолились» в честь «святых Вована и Лексуса» для срыва Игр дружбы. Также глава МОК предупредил, что у участников Игр дружбы могут возникнуть проблемы с Олимпиадой-2024.

Игры дружбы пройдут в сентябре 2024-го в Москве и Екатеринбурге. В рамках турнира запланированы соревнования по 33 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.