Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:36, 11 апреля 2024Наука и техника

«Роскосмос» пообещал в 2028 году запустить на «Ангаре» пилотируемый корабль

Борисов: в 2028 году на ракете «Ангара» будет запущен пилотируемый корабль

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В 2028 году с космодрома Восточный на тяжелой ракете «Ангара-А5» планируется запустить пилотируемый корабль, пообещал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам предстоит еще очень много работать с этой ракетой, чтобы обеспечить ее надежность. А ей в 2028 году нужно будет запускать пилотируемый корабль», — сказал руководитель.

11 апреля на Восточном с третьей попытки состоялся первый пуск ракеты «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион».

В апреле 2023 года генеральный директор «Роскосмоса» заявил, что летные испытания перспективного пилотируемого корабля «Орел» будут увязаны с развертыванием перспективной Российской орбитальной станции (РОС).

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Подмосковье. Он сбежал от силовиков на мотоцикле и скрывался в лесу

      Швейцария введет ограничения в воздухе во время конференции по Украине

      В Европе высказались о возможности Киева устроить взрыв на ЗАЭС

      Стилистка назвала россиянкам необходимую вещь в гардеробе

      Небензя заявил о коренном переломе в боевых действиях на Украине

      В РФС высказались о новой дате отмененного матча с Парагваем

      В российском регионе БПЛА нештатно приземлился после столкновения в воздухе

      Microsoft предложила армии США свою нейросеть

      Иран порассуждал о вариантах ответа на удар Израиля по консульству в Дамаске

      Умер актер О. Джей Симпсон

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше