Российский суд дал новые сроки заключенным оскандалившейся колонии за истязания

В Иркутске суд вынес приговор шести заключенным ИК-6 за истязание осужденного

Свердловский суд Иркутска вынес приговор шести заключенным, отбывавшим наказание в ИК-6, за истязание осужденного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Из материалов дела следует, что они нанесли телесные повреждения потерпевшему, за что им назначены новые сроки от шести до девяти лет лишения свободы.

Колония оскандалилась случаем сексуального насилия среди заключенных. Потерпевший был экстренно госпитализирован в областную больницу. В преступлении обвинили группу отрицательно настроенных к администрации колонии осужденных. Сотрудники ИК-6 стали фигурантами дела о халатности.

После этого случая в Иркутской области была проведена проверка. Директор тюремного ведомства Александр Калашников сообщил, что 75 осужденных пострадали от пыток и издевательств, в причастности к которым обвинили 40 сотрудников областных колоний.