После изнасилования заключенного в российской колонии завели дело

В Иркутской области после изнасилования 31-летнего заключенного в российской колонии завели уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»). Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, уголовное дело возбуждено по факту противоправных действий в отношении россиянина, отбывающего свой срок в исправительной колонии № 6 (ИК-6), а также по факту халатности должностных лиц исправительной колонии. Последствия, как считают в СКР, отразились на здоровье и психологическом состоянии потерпевшего.

21 января сообщалось, что в исправительной колонии ИК-6 Иркутской области выявлен случай сексуального насилия среди заключенных в отношении осужденного Б. После которого потерпевший был экстренно госпитализирован в областную больницу. В преступлении подозревается группа отрицательно настроенных к администрации колонии осужденных.

Также были выявлены незаконные действия сотрудников СИЗО-1 и находящихся там арестантов. От потерпевших приняты заявления о противоправных деяниях.