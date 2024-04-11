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19:35, 11 апреля 2024Из жизни

Испанскую королеву-мать экстренно госпитализировали

Daily Mail: испанская королева София попала в больницу с инфекцией

Фото: Vincent West / Reuters

В Испании экстренно госпитализировали королеву-мать Софию. Об этом сообщает издание Daily Mail.

85-летняя супруга прежнего испанского монарха Хуана Карлоса I попала в больницу 10 апреля. У нее инфекция мочевыводящих путей. Сколько времени она проведет под надзором врачей, не уточняется.

Сын Софии, король Испании Филипп VI, каждый день навещает ее в больнице. После второго визита он пообщался с ожидавшими его журналистами и заверил их, что здоровью королевы ничто не угрожает.

У нее все прекрасно. Она полна энергии и ждет не дождется, когда ее выпишут и позволят вернуться

Филипп VIкороль Испании
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      Олег Парамонов
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