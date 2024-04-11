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19:59, 11 апреля 2024Спорт

В РПЦ оценили поступок помолившегося по просьбе пранкеров Баха

Представитель РПЦ заявил, что молитва Баха против Игр дружбы не имеет смысла
Томас Бах

Томас Бах. Фото: Yao Qilin / Globallookpress.com

Неназванный представитель Русской православной церкви (РПЦ) оценил поступок главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, помолившегося по просьбе российских пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова). Его заявление цитирует ТАСС.

«Высокопоставленные западные чиновники продемонстрировали свою готовность быть вовлеченными в политическую борьбу, делая спорт пространством не мира и согласия, а инструментом манипуляции», — отметил источник. Он также добавил, что подобные молитвы не имеют никакого смысла и значения.

Ранее во время разговора с пранкерами Бах и вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас по просьбе самих россиян «помолились» в честь «святых Вована и Лексуса» для срыва Игр дружбы. Трехкратная чемпионка ОИ Ирина Роднина отреагировала на это фразой «заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет».

Бах возглавляет МОК с 2013 года. В марте 2021-го его переизбрали на новый четырехлетний срок. Игры дружбы пройдут в сентябре 2024-го в Москве и Екатеринбурге.

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      Алексей Гусев
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