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17:41, 11 апреля 2024Спорт

В СБР сравнили трассы для российского и норвежского турниров по биатлону

Пак заявил, что трассы на турнире по биатлону в Мурманске лучше норвежских

Фото: Андрей Аносов / Коммерсантъ

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак рассказал об особенностях проведения этапа Кубка Содружества в Мурманске. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Функционер отметил высокий уровень подготовки трасс. «Позавчера мы с Николаем Загурским (заслуженный тренер России — прим. «Ленты.ру») смотрели гонки чемпионата Норвегии. Могу сказать, что здесь трассы королевские по сравнению с тем, где проходил чемпионат Норвегии по биатлону», — заявил Пак.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что иностранцы следят за российскими турнирами и завидуют. Она также отметила, что не смотрит международные старты, так как они ей неинтересны.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.

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      Алексей Гусев
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