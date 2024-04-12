Адвокат блогерши Лерчек убежала от журналистов после заседания суда по разводу
Адвокат Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, убежала от журналистов, прибывших на судебное заседание, посвященное разводу блогерши с мужем Артемом Чекалиным. Об этом пишет Shot в Telegram.
Сообщается, что новое заседание по бракоразводному процессу Чекалиных прошло сегодня, 12 апреля, в Москве. Адвокат блогерши не стала общаться с журналистами после него. Она убежала от них и спряталась в салоне автомобиля, закрываясь сумкой.
Ранее Лерчек высказалась о разводе с мужем. Она назвала решение о расставании с ним самым сложным в жизни. Также она заявила, что благодарна супругу за проведенное с ним время жизни.
О разводе Чекалиных стало известно 19 марта. Уточнялось, что инициатором разрыва выступила Лерчек. На заседание, назначенное на 25 марта, супруги не явились.
Чекалины стали мужем и женой в 2012 году. Пара воспитывает троих детей.