Адвокат блогерши Лерчек убежала от журналистов после заседания суда по разводу

Адвокат блогерши Валерии Чекалиной убежала от журналистов после заседания суда

Адвокат Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, убежала от журналистов, прибывших на судебное заседание, посвященное разводу блогерши с мужем Артемом Чекалиным. Об этом пишет Shot в Telegram.

Сообщается, что новое заседание по бракоразводному процессу Чекалиных прошло сегодня, 12 апреля, в Москве. Адвокат блогерши не стала общаться с журналистами после него. Она убежала от них и спряталась в салоне автомобиля, закрываясь сумкой.

Ранее Лерчек высказалась о разводе с мужем. Она назвала решение о расставании с ним самым сложным в жизни. Также она заявила, что благодарна супругу за проведенное с ним время жизни.

О разводе Чекалиных стало известно 19 марта. Уточнялось, что инициатором разрыва выступила Лерчек. На заседание, назначенное на 25 марта, супруги не явились.

Чекалины стали мужем и женой в 2012 году. Пара воспитывает троих детей.