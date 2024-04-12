Федерация хоккея Словакии отказалась от вызова игроков из КХЛ на ЧМ-2024

Федерация хоккея Словакии приняла решение не вызывать игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на чемпионат мира 2024 года, который пройдет в Чехии. Об этом сообщается на сайте организации.

Уточняется, что этот вопрос рассматривался на заседании исполкома федерации. Его члены решили, что за сборную могут выступать любые хоккеисты, являющиеся гражданами страны. «Однако в связи с тем, что нынешние словацкие хоккеисты, играющие в КХЛ, недоступны для нужд сборной, принято решение не вызывать их», — говорится в заявлении.

В КХЛ в нынешнем сезоне выступало девять игроков из Словакии. Из них только защитник Мартин Гернат из «Локомотива» продолжает борьбу за Кубок Гагарина.

Чемпионат мира по хоккею-2024 будет пройдет в Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Сборная России отстранена от всех международных соревнований.