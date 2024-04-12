Федерация хоккея Словакии отказалась от вызова игроков из КХЛ на ЧМ
Федерация хоккея Словакии приняла решение не вызывать игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на чемпионат мира 2024 года, который пройдет в Чехии. Об этом сообщается на сайте организации.
Уточняется, что этот вопрос рассматривался на заседании исполкома федерации. Его члены решили, что за сборную могут выступать любые хоккеисты, являющиеся гражданами страны. «Однако в связи с тем, что нынешние словацкие хоккеисты, играющие в КХЛ, недоступны для нужд сборной, принято решение не вызывать их», — говорится в заявлении.
В КХЛ в нынешнем сезоне выступало девять игроков из Словакии. Из них только защитник Мартин Гернат из «Локомотива» продолжает борьбу за Кубок Гагарина.
Чемпионат мира по хоккею-2024 будет пройдет в Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Сборная России отстранена от всех международных соревнований.