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15:45, 12 апреля 2024Спорт

Федерация хоккея Словакии отказалась от вызова игроков из КХЛ на ЧМ

Федерация хоккея Словакии отказалась от вызова игроков из КХЛ на ЧМ-2024
Михал Чайковски

Михал Чайковски. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Федерация хоккея Словакии приняла решение не вызывать игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на чемпионат мира 2024 года, который пройдет в Чехии. Об этом сообщается на сайте организации.

Уточняется, что этот вопрос рассматривался на заседании исполкома федерации. Его члены решили, что за сборную могут выступать любые хоккеисты, являющиеся гражданами страны. «Однако в связи с тем, что нынешние словацкие хоккеисты, играющие в КХЛ, недоступны для нужд сборной, принято решение не вызывать их», — говорится в заявлении.

В КХЛ в нынешнем сезоне выступало девять игроков из Словакии. Из них только защитник Мартин Гернат из «Локомотива» продолжает борьбу за Кубок Гагарина.

Чемпионат мира по хоккею-2024 будет пройдет в Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Сборная России отстранена от всех международных соревнований.

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      Алексей Гусев
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