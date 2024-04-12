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00:30, 12 апреля 2024Мир

Лавров прибыл в Минск

Глава МИД России Лавров прибыл в Минск на заседание СМИД СНГ
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Минск, где в пятницу, 12 апреля, примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ, которое пройдет под его председательством в Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова, министры рассмотрят основные направления работы СНГ. Ожидается, что основное внимание будет уделено наращиванию взаимодействия в сфере обеспечения безопасности в регионе СНГ, противодействию вызовам и угрозам, а также культурно-гуманитарному сотрудничеству.

Ранее стало известно, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян не будет участвовать в заседании СМИД СНГ.

В марте премьер Армении Никол Пашинян раскрыл подробности заморозки участия в ОДКБ. По его словам, Ереван не имеет постоянного представителя в ОДКБ, не участвует в переговорах ОДКБ на высоком и высочайшем уровне, но и не блокирует принимаемые решения.

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      Марина Совина
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