Найдено видео пророчества Жириновского в присутствии будущего президента Украины

Пророчество Жириновского при будущем главе Украины Порошенко попало на видео

Пророчество сооснователя и первого председателя ЛДПР Владимира Жириновского в присутствии будущего на тот момент президента Украины Петра Порошенко попало на видео. Кадры были найдены историком и публицистом Николаем Стариковым и опубликованы в его Telegram-канале.

Стариков сообщил, что найденное им видео датируется 2006 годом и является фрагментом передачи украинского телевидения. «В зале [будущий глава Украины Петр] Порошенко, [политик Олег] Тягнибок, [политик Борис] Немцов. Улыбаются, слушают свысока. А ведь все им рассказали заранее», — подписал видео Стариков.

На опубликованных кадрах Владимир Жириновский эмоционально рассказывает сидящим в студии украинским политикам, что НАТО намерено уничтожить и Польшу, и Украину, так как эти страны расположены между «Брюсселем, Москвой и Пекином».

Им нужна не Украина! Им нужен Крым, чтобы оттуда ушел наш флот, и подойти ближе к Орлу, Курску, Краснодару! Владимир Жириновский

«Вы (украинцы) для них (стран НАТО) проходная площадка, вы для них пушечное мясо. Никогда они вас никуда (в НАТО) не примут (...) У вас плохое будущее, и я не хочу этого, но Россия с Китаем и Индией никого не боятся», — объявил Жириновский. Он добавил, что таким мир будет через 30 лет.

Также Жириновский сообщил, что немецкие танки будут на Украине, однако эта фраза была произнесена им в контексте противостояния Берлина и Киева, но не в контексте военной помощи.

Из-за свойства предсказаний Жириновского сбываться россияне прозвали политика «Вовангой». Так, он с точностью до двух дней предсказал дату начала спецоперации на Украине, объявление частичной мобилизации, ранее — воссоединение Крыма с Россией, а в 2004 году фразой «ваш будущий президент — негр» — президентство Барака Обамы.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

По словам бывшего депутата Госдумы Василия Власова, являвшегося любимчиком Жириновского, точность предсказаний политика объясняется широкой эрудицией экс-председателя ЛДПР. Президент России Владимир Путин также, в свою очередь, отмечал, что предсказания Жириновского строились «не на голом месте» и не «на игральных картах», а на знаниях и понимании развития ситуации.

В свою очередь, академический руководитель образовательной программы «Политология» НИУ ВШЭ Максим Богачев отмечал, что говорить о феномене «предсказаний» в политике в принципе некорректно. По его словам, в этой сфере можно говорить лишь о «прогнозировании», которое может быть краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным. Свойство предсказаний Жириновского сбываться он объяснял образованностью этого человека и доступом к инсайдерской информации.