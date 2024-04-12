Посол Италии в Москве незапланированно приехал в МИД

Посол Италии в Москве Стараче приехал в МИД России, причины визита неизвестны

Посол Италии Джорджо Стараче приехал в Министерство иностранных дел (МИД) России в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, визит мог быть незапланированным: причины прибытия итальянского дипломата в ведомство неизвестны.

Днем 12 апреля вызвали в МИД России словенского посла Дарью Бавдаж-Курет. Ее вызов связан с высылкой работника российского посольства в Любляне. Инцидент произошел еще 21 марта, но сейчас ожидается, что Россия объявит об ответных мерах.

Ранее глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто отметил важность сохранения диалога с Россией, хоть и жесткого. По его словам, «жесткая и критическая» коммуникация необходима для достижения цели остановить боевые действия и иметь возможность «создать условия для справедливого мира».