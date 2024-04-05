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15:00, 5 апреля 2024Мир

Глава Минобороны Италии отметил важность диалога с Россией

Глава Минобороны Италии Крозетто отметил важность сохранения диалога с Россией

Фото: Roberto Monaldo / Globallookpress.com

Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто отметил важность сохранения диалога с Россией, хоть и жесткого. Об этом говорится в заявлении итальянского министра, сообщает Reuters.

«Италия и Франция всегда поддерживают и будут поддерживать Украину, однако важно, чтобы каналы диалога также оставались открытыми», — сказал глава военного ведомства, комментируя недавний разговор с французским коллегой Себастьяном Лекорню, который ранее провел переговоры с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.

По его словам, «жесткая и критическая» коммуникация необходима для достижения цели остановить боевые действия и иметь возможность «создать условия для справедливого мира».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что министр обороны России общался с коллегой из Франции «достойно и по делу». Таким образом она отреагировала на слова французского президента Эммануэля Макрона, который увидел угрозу в высказываниях российского министра.

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      Семен Александров
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