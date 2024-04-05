Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:19, 5 апреля 2024Мир

Захарова оценила тон переговоров главы Минобороны России с коллегой из Франции

Захарова: Шойгу говорил с министром обороны Франции Лекорню «достойно и по делу»
СюжетМинобороны:

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Министр обороны России Сергей Шойгу общался с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню «достойно и по делу». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Таким образом она отреагировала на слова французского президента Эммануэля Макрона, который увидел угрозу в высказываниях российского министра. «Не "вычурно и угрожающе", а достойно и по делу — перечитайте сообщение министерства обороны Российской Федерации», — посоветовала дипломат.

Она также предупредила, что Москва не станет церемониться со спонсорами беспредела, который творят власти Украины.

Ранее Макрон, комментируя переговоры Шойгу и Лекорню, заявил, что некоторые высказывания главы Минобороны России были угрожающими. Он указал, что такие выводы были сделаны по данным «основанного на фактах» отчета, подготовленного Лекорню по итогам переговоров.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Послушался голоса в голове. Преступник напал с ножом на губернатора Мурманской области на встрече с жителями

      Напавшего на мурманского губернатора задержал росгвардеец

      ПВО сбила более 40 воздушных целей в Ростовской области

      Врач предупредила об опасных симптомах бессонницы

      Переспавшая с 300 мужчинами за год порномодель пожаловалась на хейтеров

      В США обеспокоились возможной войной между двумя странами

      Следственный комитет взялся расследовать нападение на мурманского губернатора

      ВСУ устроили массированную атаку БПЛА на Ростовскую область

      В НАТО высказались о возможной отправке подразделений на Украину

      Захарова оценила тон переговоров главы Минобороны России с коллегой из Франции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше