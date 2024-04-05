Захарова оценила тон переговоров главы Минобороны России с коллегой из Франции

Захарова: Шойгу говорил с министром обороны Франции Лекорню «достойно и по делу»

Министр обороны России Сергей Шойгу общался с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню «достойно и по делу». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Таким образом она отреагировала на слова французского президента Эммануэля Макрона, который увидел угрозу в высказываниях российского министра. «Не "вычурно и угрожающе", а достойно и по делу — перечитайте сообщение министерства обороны Российской Федерации», — посоветовала дипломат.

Она также предупредила, что Москва не станет церемониться со спонсорами беспредела, который творят власти Украины.

Ранее Макрон, комментируя переговоры Шойгу и Лекорню, заявил, что некоторые высказывания главы Минобороны России были угрожающими. Он указал, что такие выводы были сделаны по данным «основанного на фактах» отчета, подготовленного Лекорню по итогам переговоров.