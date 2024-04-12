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10:51, 12 апреля 2024Мир

В МИД России вызвали посла Словении

В МИД России вызвали посла Словении Бавдаж-Курет из-за действий Любляны
Дарья Бавдаж-Курет

Дарья Бавдаж-Курет. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Словенского посла Дарью Бавдаж-Курет вызвали в МИД России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отечественное дипведомство.

Утверждается, что посла Словении будут ждать в МИД России позднее 12 апреля. Ее вызов связан с высылкой работника российского посольства в Любляне. Инцидент произошел еще 21 марта, но сейчас ожидается, что Россия объявит об ответных мерах.

В конце марта Словения объявила российского дипломата персоной нон грата. Тогда же стало известно о его высылке из страны. В Любляне отметили, что решение связано с действиями дипломата, которые несопоставимы с его работой. Москва пообещала ответить на эту высылку.

Незадолго до этого Минобороны Словении также присоединилось к инициативе президента Чехии Петра Павела по приобретению снарядов для Украины в обход Европейского союза. Уточнялось, что правительство страны выделит один миллион евро на эти цели.

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