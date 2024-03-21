Словения объявила российского дипломата персоной нон грата и выслала из страны

МИД: Москва ответит на высылку российского дипломата из Словении

Словения объявила российского дипломата персоной нон грата и заявило о его высылке из страны. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что причиной таких действий в Любляне назвали осуществление работником российского посольства «деятельности, не совместимой с его дипломатическим статусом».

В МИД России уже пообещали, что Москва ответит Словении в связи с высылкой российского дипломата.

Ранее Минобороны Словении присоединилось к инициативе президента Чехии Петра Павела по закупке снарядов для Украины в обход Европейского союза. Уточняется, что правительство страны выделит один миллион евро на эти цели.