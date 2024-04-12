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14:52, 12 апреля 2024Мир

Президент Финляндии назначил нового посла в России

Новым послом Финляндии в России с 1 сентября станет Марья Лийвала

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент Финляндии Александер Стубб назначил с 1 сентября Марью Лийвалу новым послом в России. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Финляндии, сообщает ТАСС.

Отмечается, что финский лидер одобрил соответствующее предложение правительства.

На своем посту дипломат заменит посла Антти Хелантеря, чьи полномочия подойдут к концу 31 августа 2024 года.

С 2021 года Лийвала занимала должность генерального директора департамента России, Восточной Европы и Центральной Азии во внешнеполитического ведомства страны.

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что Москва ответит Финляндии в случае создания для нее ядерной угрозы. По его словам, финским сластям нужно быть готовыми к последствиям своего выбора.

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      Виктория Кондратьева
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