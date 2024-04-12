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10:12, 12 апреля 2024Мир

В России пообещали ответить контрмерами на ядерную угрозу со стороны Финляндии

МИД РФ: Россия ответит Финляндии в случае создания для нее ядерной угрозы

Фото: Tom Little / Reuters

Финляндия рискует столкнуться с военно-политическими контрмерами России в случае, если создаст для нее ядерную угрозу. Об этом сообщил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, передает ТАСС.

Дипломат пообещал такие меры в ответ на заявления финских властей о возможном разрешении транзита ядерных вооружения НАТО по территории страны.

«Подобные намерения можно оценить с помощью библейской формулы — "не ведают, что творят". Если таков выбор финских властей, то им следует быть готовыми и к последствиям данного выбора», — подчеркнул Ермаков.

Он отметил, что библейское высказывание олицетворяет милосердие и всепрощение, но, по всей видимости, этот подход неэффективен в случае взаимодействия со странами НАТО. «Нашу сдержанность и долготерпение там, как правило, принимали за слабость и пытались эксплуатировать», — объяснил дипломат.

До сих пор у Москвы не было поводов видеть угрозы безопасности со стороны Хельсинки. «Очевидно, что до вступления Финляндии в НАТО — сколь стремительного, столь же и бездумного — этой стране абсолютно ничего не угрожало с российского направления», — сказал Владимир Ермаков. Но, вступив в альянс, страна лишилась военного нейтралитета, тем самым отказавшись от спокойствия и стабильности, и оказалась втянута в антироссийскую политику альянса.

Но власти государства не просто вступили в НАТО, но и инициировали обсуждение возможностей присоединиться к практической деятельности блока по созданию угроз для российской стороны.

«Возникает вопрос: к чему в реальности ведут действия Хельсинки по якобы укреплению собственной безопасности? Вряд ли она повысится в результате появления на картах российского Генштаба пометок, которые означают внесение объектов на территории Финляндии в список легитимных целей для поражения в случае прямого военного столкновения нашей страны с НАТО», — обратил внимание дипломат.

Ранее спикер парламента Йорген Петтерссон заявил, что Аландские острова, входящие в состав Финляндии, сохранят нейтралитет и останутся демилитаризированной зоной. Милитаризация архипелага в настоящее время запрещена по международным соглашениям.

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      Александра Синицына
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