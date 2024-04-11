Финские острова отказались вооружаться против России

Аландские острова сохранят нейтралитет, несмотря на вступление Финляндии в НАТО

Аландские острова, входящие в состав Финляндии, сохранят нейтралитет и останутся демилитаризированной зоной. Об этом заявил спикер парламента островов Йорген Петтерссон, сообщает ТАСС.

«Жители Аландских островов поддержали вступление Финляндии в НАТО при условии, что острова продолжат оставаться нейтральной и демилитаризированной зоной», — отметил спикер.

В июне 2023 года Финляндия планировала вооружить Аландские острова для противостояния России, несмотря на то, что милитаризация архипелага в настоящее время запрещена по международным соглашениям.

В МИД России выразили надежду, что Финляндия не пойдет на нарушение своих международно-правовых обязательств, определяющих демилитаризованный статус Аландов.