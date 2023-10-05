Россия выразила надежду на сохранение статуса Аландских островов

МИД: Россия надеется на сохранение статуса Аландских островов

В МИД РФ заявили, что российская сторона исходит из того, что Финляндия не пойдет на нарушение своих международно-правовых обязательств, определяющих демилитаризованный статус Аландских островов и предусматривающих размещение на архипелаге для контроля за их соблюдением российского консульства. Об этом сообщает РИА Новости.

Комментируя инициативу с требованием закрыть консульство РФ, в дипведомстве указали, что «инспирированная в Финляндии кампания по сбору подписей в поддержку так называемой гражданской инициативы о закрытии консульства России на Аландских островах с самого начала являлась откровенным антироссийским фарсом, последствия которого будут на совести организаторов этой популистской акции».

Также в МИД подчеркнули, что присутствие российского консульства на Аландских островах закреплено международно-правовыми нормами. «Российская сторона исходит из того, что действующий договор обязателен для его участников и должен ими добросовестно выполняться», — указали в министерстве.

Кроме того, дипломаты подчеркнули, что это относится и к документам, устанавливающим демилитаризованный статус Аландских островов и предусматривающим размещение на архипелаге для контроля за его соблюдением консульства Российской Федерации. Среди них — подписанный в 1947 году Мирный договор, а также Соглашение СССР и Финляндии об Аландских островах 1940 года.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что стране необходимо продолжить укреплять границу с Россией. При этом премьер признал, что сейчас обстановка на финско-российской границе нормальная, однако считает, что стране «нужна более сильная внешняя граница».

