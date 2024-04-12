Раскрыто состояние остающихся в больницах пострадавших при теракте в «Крокусе»

Мурашко заявил, что в больницах остаются 34 пострадавших при теракте в «Крокусе»

В больницах на стационарном лечении остаются 34 пострадавших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Информацию об этом раскрыл министр здравоохранения России Михаил Мурашко в беседе с РИА Новости.

По его словам, состояние двоих раненых оценивается как крайне тяжелое, сейчас врачи борются за их жизни. «Еще четверо — в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок», — сказал глава Минздрава.

Ранее также стало известно состояние мальчика, которого террористы сбили, скрываясь с места теракта. По словам его матери, сейчас школьник продолжает лечение дома. Врачи диагностировали у него перелом бедра со смещением. Чтобы удерживать ногу и помочь костям срастись ровно, медики вставили ребенку металлический стержень.

Вооруженные террористы проникли в «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, когда там проходил концерт группы «Пикник» и чемпионат России по танцевальному спорту. Преступники открыли прицельный огонь по посетителям, а также подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. Затем они предприняли попытку скрыться на белом Renault Symbol, но были задержаны в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. По последним данным, жертвами теракта стали 144 человека, еще 695 пострадали.