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15:01, 8 апреля 2024Россия

Стало известно состояние намеренно сбитого террористами возле «Крокуса» мальчика

Сбитого террористами возле «Крокуса» мальчика выписали из больницы
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Мальчика, намеренно сбитого террористами после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», выписали из больницы. О состоянии ребенка рассказала его мать Ольга Толпыкина в беседе с «Известиями».

По ее словам, сейчас мальчик продолжает лечение дома. «Ждем вот, когда у него ключица уже срастется и можно будет на костылях передвигаться, там дальше можно будет уже какую-то реабилитацию на ногу делать», — рассказала женщина.

Она добавила, что врачи диагностировали у ребенка перелом бедра со смещением. Чтобы удерживать ногу и помочь костям срастись ровно, медки провели операцию и вставили мальчику металлический стержень. Помимо этого, россиянка подчеркнула, что психологическое состояние ее сына также улучшилось. «Уже не так страшно, не так больно. Потихонекчку свыкается с этим. Ну и тем более дома можно и полежать, и посидеть, и до кухни доехать [на коляске] самому», — сказала она журналистам.

Кроме того, моральную поддержку ребенку оказывают члены его хоккейной команды, которые на недавний матч разместили на шлемах наклейки с выражением солидарности мальчику, а также распечатали и повесили баннер.

Ранее Толпыкина заявила, что белый Renault, на котором террористы пытались скрыться после теракта в «Крокусе», «специально вырулил» прямо на них и сбил ее сына. За рулем находился 32-летний Далерджон Мирзоев.

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Вечером 22 марта группа террористов атаковала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, где проходил концерт группы «Пикник» и чемпионат России по танцевальному спорту. Вооруженные преступники открыли по посетителям прицельный огонь, а также подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться на белом Renault Symbol, но были задержаны районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. По последним данным, жертвами теракта стали 144 человека, еще 695 пострадали.

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      Константин Лысяков
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