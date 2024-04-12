Россия успешно запустила способную уничтожить небольшой город ракету

Минобороны России: с Капустина Яра успешно запущена МБР подвижного комплекса

С полигона Капустин Яр произведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) подвижного грунтового комплекса. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

В военном ведомстве добавили, что проведенный в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения успешный испытательный пуск подтверждает высокую надежность российских ракет.

В мае 2023-го обозреватель американского издания The Drive Томас Ньюдик заметил, что МБР модернизированного российского боевого ракетного комплекса (БРК) «Ярс» станет труднее перехватывать. Автор публикации обратил внимание на пост в Telegram-канале MilitaryRussia, в котором утверждается, что Московский институт теплотехники ведет подготовку к серийному выпуску БРК «Ярс-М», оснащенных блоками индивидуального разведения.

В ноябре 2022-го редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев заявил, что стратегический ракетный комплекс «Ярс» может полностью уничтожить небольшой город.