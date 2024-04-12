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13:26, 12 апреля 2024Экономика

В МЭА заявили об угрозе для мирового рынка нефтепродуктов

МЭА: атаки Украины на НПЗ России могут подорвать мировой рынок нефтепродуктов
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) могут подорвать мировой рынок нефтепродуктов. О подобной угрозе сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Международного энергетического агентства (МЭА).

В организации уточнили, что последствия недавних атак Украины на российские НПЗ на глобальный рынок нефтепродуктов пока не успели проявиться в полной степени. Однако подобная угроза может проявиться в обозримом будущем. «Сохраняется потенциал для более жесткого баланса на рынке в ближайшие месяцы», — заявили в МЭА.

Аналитики напомнили, что мировой рынок нефтепродуктов продолжает зависеть от поставок российского дизельного топлива, а также нафты и авиакеросина. Однако из-за атак украинских беспилотников с конца января 2024 года под угрозой оказались в общей сложности более двух миллионов баррелей в сутки перерабатывающих мощностей в РФ.

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Из них 800 тысяч баррелей в день мощностей были полностью или частично остановлены. В итоге подобные атаки привели к сокращению мирового производства нефтепродуктов более чем на 500 тысяч баррелей в сутки в марте и апреле. На этом фоне в МЭА резюмировали, что глобальная переработка сырья в настоящее время продолжает оставаться под серьезным давлением.

С начала 2024 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили серию атак по российским НПЗ. Под ударами оказались в том числе завод «Лукойла» в Кстово Нижегородской области, а также крупнейший на юге страны Новошахтинский НПЗ. После этого замглавы Минэнерго Павел Сорокин допустил снижение объемов первичной переработки нефти в России.

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