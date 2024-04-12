В России назвали полезным выступление главы МАГАТЭ в ООН по атакам на ЗАЭС

Ульянов: выступление Гросси в ООН по атакам на ЗАЭС будет уместно и полезно

Выступление генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по атакам на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в Совете Безопасности ООН будет уместно и полезно. Об этом заявил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, пишет РИА Новости.

По его словам, грандиозных результатов от этого заседания Москва не ожидает. «Здесь тоже, как только украинцы узнали, что мы требуем внеочередную сессию, появилось их письмо с аналогичной просьбой. Такие вот процедурные игры», — отметил Ульянов.

Ранее Гросси назвал атаку дронов на ЗАЭС безответственной и опасной. Он добавил, что МАГАТЭ неоднократно призывало проявлять военную сдержанность и указывало на серьезность угрозы ядерной безопасности из-за подобных действий.

7 апреля Вооруженные силы Украины атаковали купол шестого энергоблока ЗАЭС. Критических повреждений станция не получила, пострадавших нет.