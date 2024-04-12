В России ответили на призывы Украины относительно Олимпиады-2024

Мамиашвили назвал позором призыв Украины не допускать российских борцов к ОИ

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили ответил национальному олимпийскому комитету (НОК) Украины, который призвал не допускать отечественных атлетов на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Его слова приводит ТАСС.

Мамиашвили назвал заявление украинской стороны позором и унижением. «Можно только сожалеть об этом, какие бы условия ни предлагали жизненные обстоятельства, что-то людское в любом случае должно оставаться», — заявил он.

Ранее 12 апреля на Украине призвали не допускать борцов из России и Белоруссии к Олимпиаде из-за нарушения требований нейтралитета и поддержки спецоперации. Они потребовали от Международного олимпийского комитета (МОК) принять меры.

Россияне и белорусы смогут принять участие в Олимпиаде-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов по решению МОК. Однако турнир пропустят атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, в Париже не будет представителей командных видов спорта двух стран.