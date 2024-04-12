Украина сделала заявление о выступлении российских борцов на Олимпиаде

НОК Украины призвал не допускать российских борцов к Олимпиаде-2024

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины сделал заявление о выступлении российских и белорусских борцов на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте организации.

На Украине призвали не допускать спортсменов из России и Белоруссии из-за нарушения требований нейтралитета и поддержки СВО. Они потребовали от Международного олимпийского комитета (МОК) принять меры.

Объединенный мир борьбы (UWW) принял решение допустить российских спортсменов к участию в международных турнирах в нейтральном статусе в апреле 2023 года. Для этого им нужно соблюдать рекомендации МОК.

Россияне и белорусы смогут принять участие в Олимпиаде-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов по решению Международного олимпийского комитета. Однако турнир пропустят атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, в Париже не будет представителей командных видов спорта двух стран.