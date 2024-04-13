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18:23, 13 апреля 2024Спорт

«Балтика» одержала разгромную победу и установила рекорд РПЛ

«Балтика» разгромила «Ахмат» со счетом 7:1 и установила рекорд РПЛ в XXI веке

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

«Балтика» разгромила «Ахмат» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Грозном и завершилась со счетом 7:1. У гостей отметились Анхело Энрикес, Юрий Ковалев, Виталий Лисакович, Максим Кузьмин и Алекс Фернандес, который оформил хет-трик. Единственный гол хозяев на счету Светослава Ковачева.

Первые пять мячей «Балтики» были забиты в первом тайме. Таким образом, калининградцы установили рекорд РПЛ в XXI веке. Команда стала первой, кому удалось забить пять раз за первую половину игры в выездном матче чемпионата России.

Благодаря победе «Балтика» набрала 20 очков и поднялась с последнего 16-го на 12-е место в турнирной таблице чемпионата. «Ахмат» также имеет в активе 20 очков и идет на 14-й строчке.

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