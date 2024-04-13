Последняя команда РПЛ забила пять безответных мячей в первом тайме

«Балтика» забила «Ахмату» пять безответных мячей в первом тайме матча РПЛ

«Балтика» забила «Ахмату» пять безответных мячей в первом тайме матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч проходит в Грозном. По ходу первой половины встречи у гостей голами отметились Анхело Энрикес, Юрий Ковалев, Виталий Лисакович и Алекс Фернандес, оформивший дубль.

На данный момент «Балтика» с 17 очками занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата страны. «Ахмат» имеет в активе 20 очков и идет на 13-й строчке.

5 апреля в «Ахмате» сменился тренер — команду возглавил Магомед Адиев. Он совмещает работу в клубе и сборной Казахстана.