Назван главный претендент на пост тренера сборной Германии

Bild: DFB пригласит Юргена Клоппа на пост главного тренера сборной Германии

Немецкий футбольный союз (DFB) решил пригласить Юргена Клоппа на пост главного тренера сборной Германии. Претендента называет Bild.

По информации источника, Клоппа хотят пригласить в национальную команду после истечения контракта у действующего наставника сборной Юлиана Нагельсмана, которое произойдет после чемпионата Европы 2024 года. Отмечается, что в DFB готовы подождать до 2025 года, дав возможность Клоппу отдохнуть.

26 января Клопп объявил о решении покинуть английский «Ливерпуль», который он возглавляет, по окончании нынешнего сезона. Он заявил, что у него кончаются силы. Клопп заявлял, что намерен как минимум год отдыхать от работы.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015 году. Под его руководством команда стала чемпионом Англии, выиграла Кубок и Суперкубок страны, Кубок лиги (дважды), а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.