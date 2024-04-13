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13:55, 13 апреля 2024Спорт

Назван главный претендент на пост тренера сборной Германии

Bild: DFB пригласит Юргена Клоппа на пост главного тренера сборной Германии

Фото: Jason Cairnduff / Action Images / Reuters

Немецкий футбольный союз (DFB) решил пригласить Юргена Клоппа на пост главного тренера сборной Германии. Претендента называет Bild.

По информации источника, Клоппа хотят пригласить в национальную команду после истечения контракта у действующего наставника сборной Юлиана Нагельсмана, которое произойдет после чемпионата Европы 2024 года. Отмечается, что в DFB готовы подождать до 2025 года, дав возможность Клоппу отдохнуть.

26 января Клопп объявил о решении покинуть английский «Ливерпуль», который он возглавляет, по окончании нынешнего сезона. Он заявил, что у него кончаются силы. Клопп заявлял, что намерен как минимум год отдыхать от работы.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015 году. Под его руководством команда стала чемпионом Англии, выиграла Кубок и Суперкубок страны, Кубок лиги (дважды), а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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      Анастасия Борисова
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