«У меня заканчиваются силы» Знаменитый тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп уходит из клуба после девяти лет работы

Тренер Юрген Клопп заявил, что уйдет из «Ливерпуля» из-за заканчивающихся сил

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп принял решение покинуть клуб в конце сезона. Его заявление приводится на сайте команды.

«Дело в том, что у меня заканчиваются силы. Сейчас у меня нет проблем. Я давно знал, что мне придется объявить об этом в какой-то момент», — объяснил 56-летний тренер, подчеркнув, что в клубе ему нравится все. Немец отметил, что сообщил команде о своем решении в ноябре 2023 года.

Клопп добавил, что пока продолжает работать с клубом, поэтому прощальные мероприятия отложены на май. «У нас будет момент, может быть, последний игровой день здесь [в Англии] или где-то еще — я имею в виду в других странах или на других соревнованиях. Времени на такие дела достаточно», — поделился он.

В «Ливерпуле» поблагодарили Клоппа за работу

Майк Гордон, президент владеющей клубом компании Fenway Sports Group, выразил Клоппу признательность за длительное сотрудничество.

Разумеется, нам будет очень грустно потерять не просто менеджера такого уровня, но человека и руководителя, к которому мы испытываем огромное уважение, благодарность и привязанность Майк Гордон

В команде подчеркнули, что Клопп делал людей счастливыми. Решение тренера назвали свидетельством безграничного профессионализма и постоянной приверженности интересам клуба, поскольку оно позволяет постепенно готовиться к будущим изменениям.

В футбольном мире отреагировали на решение Клоппа

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил журналисту Фабрицио Романо, что понимает коллегу.

Девять лет — это большой срок. Премьер-лига в сочетании с выступлениями на европейской арене — это очень напряженная история. Тем более когда ты играешь на таком уровне девять лет Эрик тен Хаг

Наставник «Баварии» Томас Тухель назвал решение Клоппа большой новостью, которую ему нужно переварить.

По его мнению, Клопп является одним из лучших тренеров в мире и ему всегда удавалось влиять на клубы, в которых он работал

Клопп заявил, что не планирует работать после ухода из «Ливерпуля»

Тренер заявил, что после окончания сотрудничества с «Ливерпулем» не планирует работать. Его слова с пресс-конференции приводит Liverpool Echo.

Ни клуб, ни сборную я не буду тренировать в ближайший год, другой английский клуб — никогда. Я могу это обещать. Даже если мне нечего будет есть, этого не случится Юрген Клопп

Клопп проработал в «Ливерпуле» девять лет

Клопп пришел в «Ливерпуль» 8 октября 2015 года, сменив на посту главного тренера Брендана Роджерса. Под руководством немецкого специалиста клуб стал чемпионом Англии, выиграл Кубок и Суперкубок страны, Кубок лиги, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Ранее Клопп также работал с немецкими «Боруссией» (2008 — 2015) и «Майнц 05» (2001 — 2008).