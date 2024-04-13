Павлюченко сравнил жизнь в России и Англии

Экс-футболист Павлюченко заявил, что в Англии уровень жизни в городах одинаков

Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России по футболу Роман Павлюченко сравнил жизнь в России и Англии. Его слова приводит Sport24.

Экс-спортсмен заявил, что в Англии уровень жизни во всех городах примерно одинаков, тогда как в России все стремятся переехать в Москву. «В Лондоне жить дороже, чем в Москве», — подчеркнул 42-летний Павлюченко.

Павлюченко выступал за английский «Тоттенхэм» с 2009 по 2013 год. Он отметился 21 голом в 78 матчах за клуб.

10 апреля алжирский легионер воронежского «Факела» Райан Сенхаджи сравнил жизнь в России и Франции, где он родился. Футболист заявил, что в России люди более открытые, чем во Франции.