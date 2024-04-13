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12:52, 13 апреля 2024Спорт

Роднина одной фразой описала отношение к Олимпиаде без России

Депутат Роднина заявила, что не будет следить за Олимпиадой-2024 без россиян
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась об организации Олимпийских игр 2024 года в Париже без российских спортсменов. Ее слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Роднина фразой «до лампочки» описала отношение к Олимпиаде без России. Она заявила, что не будет следить за ходом событий на Играх.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским спортсменам будут не рады на летних Играх. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков раскритиковал Международный олимпийский комитет за отсутствие реакции на эти высказывания.

Россиян и белорусов допустили к Играм в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Анастасия Борисова
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