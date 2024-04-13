Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:49, 13 апреля 2024Мир

В МИД отреагировали на жалобу жены сотрудника посольства Киргизии

Захарова о жалобе жены сотрудника посольства Киргизии: уважаем Венскую конвенцию

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россия уважает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и особый статус дипломатов. Так ситуацию с жалобой жены сотрудника посольства Киргизии прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее из-за жалобы супруги дипломата МВД начало проверку в отношении сотрудников полиции Москвы.

«Еще раз подтверждаем уважение нашей страной Венской конвенции и незыблемость дипломатического статуса. Расследование, о котором заявили коллеги в МВД, дополнительно это подчеркивает», — сказала Захарова.

12 апреля стало известно, что Киргизия выразила России обеспокоенность из-за действий полиции РФ по отношению к семье дипломата республики в Москве. Уточняется, что 12 апреля прошла встреча с советником-консулом посольства России Андреем Бурьевым. «Была выражена озабоченность кыргызской стороны действиями сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в отношении членов семьи советника посольства Кыргызской Республики в городе Москве», — говорится в заявлении МИД.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Спецназ Ирана захватил судно израильского бизнесмена. Чем это грозит и что сейчас происходит в регионе?

      Десантники ВСУ массово сдались в плен

      Названа возможная цель напавшего на здание правительства Владимирской области

      Напавшего на здание правительства Владимирской области задержали

      В МИД отреагировали на жалобу жены сотрудника посольства Киргизии

      Главы МИД России и Ирана обсудили Ближний Восток

      Появилось видео попытки поджога здания правительства Владимирской области

      Последняя команда РПЛ забила пять безответных мячей в первом тайме

      Олимпийский чемпион оценил призывы Украины отстранить борцов РФ от Игр-2024

      Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Брянской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше