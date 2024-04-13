В МИД отреагировали на жалобу жены сотрудника посольства Киргизии

Захарова о жалобе жены сотрудника посольства Киргизии: уважаем Венскую конвенцию

Россия уважает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и особый статус дипломатов. Так ситуацию с жалобой жены сотрудника посольства Киргизии прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее из-за жалобы супруги дипломата МВД начало проверку в отношении сотрудников полиции Москвы.

«Еще раз подтверждаем уважение нашей страной Венской конвенции и незыблемость дипломатического статуса. Расследование, о котором заявили коллеги в МВД, дополнительно это подчеркивает», — сказала Захарова.

12 апреля стало известно, что Киргизия выразила России обеспокоенность из-за действий полиции РФ по отношению к семье дипломата республики в Москве. Уточняется, что 12 апреля прошла встреча с советником-консулом посольства России Андреем Бурьевым. «Была выражена озабоченность кыргызской стороны действиями сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в отношении членов семьи советника посольства Кыргызской Республики в городе Москве», — говорится в заявлении МИД.