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19:03, 13 апреля 2024Спорт

«Зенит» победил «Краснодар» и укрепил лидерство в РПЛ

«Зенит» в гостях победил «Краснодар» со счетом 2:1 и укрепил лидерство в РПЛ

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Зенит» победил «Краснодар» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 16-й минуте счет открыл защитник хозяев Лукас Оласа. Нападающие петербуржцев Матео Кассьерра и Артур забили мячи на 48-й и 64-й минутах и принесли победу сине-бело-голубым.

Благодаря победе «Зенит» набрал 47 очков и укрепил лидерство в турнирной таблице чемпионата. «Краснодар» с 43 очками идет на втором месте.

Ранее в другом матче игрового дня «Балтика» разгромила «Ахмат» со счетом 7:1. Калининградцы установили рекорд РПЛ в XXI веке, став первой командой, которой удалось забить пять мячей в первом тайме выездного матча чемпионата России.

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