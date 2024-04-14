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08:09, 14 апреля 2024Россия

Десять украинских беспилотников уничтожили над Краснодарским краем

Российские силы ПВО уничтожили 10 беспилотников ВСУ, 5 из них над Черным морем

Фото: David W Cerny / Reuters

Над Краснодарским краем дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что попытка совершить террористическую атаку была пресечена силами ПВО около 07:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что средства ПВО уничтожили пять украинских дронов над над акваторией Черного моря.

В ночь на четверг, 11 апреля, украинские беспилотники атаковали Мордовию впервые с начала специальной военной операции (СВО). В регионе сбили два беспилотника.

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      Марина Совина
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