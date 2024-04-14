МО: средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над над акваторией Черного моря

Министерство обороны России сообщило, что 14 апреля примерно в 06:30 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над акваторией Черного моря. О пресечении попытки атаки киевского режима Минобороны написало в Telegram-канале.

Ранее Министерство обороны сообщило, что на авдеевском направлении специальной военной операции (СВО) целое подразделение десантников ВСУ массово сдалось в плен.

В общей сложности российским военным сдались девять противников из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Украинские десантники рассказали, что командиры никогда не появлялись на передовых позициях, а задачи ставили удаленно с помощью радиосвязи.