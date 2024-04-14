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08:15, 14 апреля 2024Мир

Израиль открыл воздушное пространство

Reuters: в Израиле открыли воздушное пространство для авиации

Фото: William Hook / Unsplash

Израиль открыл воздушное пространство для авиации с 07:30 по московскому времени. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на администрацию аэропортов страны.

Ранее в Росавиации заявили, что рейсы российских авиакомпаний над Израилем, Ираком и Иорданией временно остановлены до снятия ограничений. Утверждается, что данное решение было принято на фоне выпуска извещения летному составу (NOTAM).

Ливан закрыл свое воздушное пространство после атаки Ирана на Израиль. Министерство транспорта и общественных работ государства объяснило, что это было сделано в качестве меры предосторожности

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      Маргарита Пименова
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