На Украине резко высказались о будущем страны

Климкин: Россия обстрелами энергосистемы Украины делает страну ненужной для ЕС

Россия делает из Украины «чемодан без ручки» для Европы, обстреливая энергетическую инфраструктуру. О будущем страны резко высказался бывший глава МИД страны Павел Климкин в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, пишет РИА Новости.

«Посмотрите на модель этих обстрелов, что и как. Это сейчас реально — завалить всю энергетическую систему, сделать слабее, и сделать всю Украину как чемодан без ручки для Европы», — заявил Климкин о будущем страны.

По его мнению, такими действиями Москва придерживается стратегии, согласно которой, она начнет переговоры с Киевом, который уже будет не нужен Евросоюзу (ЕС).

«Это очень четкая логика — переговоры, и завалить нашу евроинтеграцию. Одновременно. Это твикс два в одном», — заключил Климкин.