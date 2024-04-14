Карчаа: ядерный инцидент на ЗАЭС затронет Украину и страны Восточной Европы

Ядерный инцидент на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), который может произойти из-за обстрелов ВСУ, затронет Украину и страны Восточной Европы. Об этом в интервью ТАСС заявил руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом», депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа.

«Сложно прогнозировать последствия ядерного инцидента, который провоцирует украинский режим. Но в любом случае они будут тяжелыми не только для Российской Федерации, но для значительной части Украины и целого ряда стран Восточной Европы», — сказал Карчаа.

Ранее в апреле депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что украинская армия атакует ЗАЭС по указке США. По его мнению, в конечном счете это должно привести к глобальной гонке вооружений.

Ранее в марте глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвал ситуацию с безопасностью ЗАЭС шаткой. «Никто не выиграет от ядерной катастрофы, и мы должны сделать все возможное, чтобы ее предотвратить», — сказал тогда Гросси.

