С территории Ливана запустили новые ракеты в сторону Израиля

Al Jazeera: с территории Ливана запустили новую партию ракет в сторону Израиля

Новая партия ракет была запущена с территории Ливана в направлении Израиля. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera, передает ТАСС.

Количество и типы ракет не уточняются. Отмечается, что в городе Кацрин и близлежащих населенных пунктах объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что на севере Израиля вновь объявили воздушную тревогу.

Иран в ночь на 14 апреля начал воздушную атаку на Израиль. Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил запуск ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по целям на израильской территории. По словам представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, Иран запустил по Израилю больше 200 ракет и беспилотников. Как заявили в Тегеране, цели атаки были уничтожены, израильская сторона утверждает, что сбила 99 процентов ракет и дронов, причем еще за пределами страны.