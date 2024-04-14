На севере Израиля вновь объявили воздушную тревогу

ЦАХАЛ: воздушная тревога вновь объявлена на севере Израиля

На севере Израиля вновь объявлена воздушная тревога. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишет ТАСС.

Ранее ЦАХАЛ разрешил жителям покинуть укрытия после массированной атаки ракетами и беспилотниками со стороны Ирана. Мирным гражданам больше не нужно находиться в защищенных помещениях. Однако ограничения на любые массовые и образовательные мероприятия по-прежнему остаются в силе.

Иран в ночь на 14 апреля начал воздушную атаку на Израиль. Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил запуск ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по целям на израильской территории. В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о готовности к обороне и к любым сценариям и поблагодарил союзников за поддержку.

