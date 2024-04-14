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04:28, 14 апреля 2024Мир

На севере Израиля вновь объявили воздушную тревогу

ЦАХАЛ: воздушная тревога вновь объявлена на севере Израиля

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

На севере Израиля вновь объявлена воздушная тревога. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишет ТАСС.

Ранее ЦАХАЛ разрешил жителям покинуть укрытия после массированной атаки ракетами и беспилотниками со стороны Ирана. Мирным гражданам больше не нужно находиться в защищенных помещениях. Однако ограничения на любые массовые и образовательные мероприятия по-прежнему остаются в силе.

Иран в ночь на 14 апреля начал воздушную атаку на Израиль. Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил запуск ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по целям на израильской территории. В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о готовности к обороне и к любым сценариям и поблагодарил союзников за поддержку.

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      Марина Совина
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