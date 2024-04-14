Объявлена дата следующего поединка Макгрегора

Бой между Чендлером и Макгрегором пройдет в ночь на 30 июня на турнире UFC 303

Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) официально объявило о бое между американским бойцом смешанного стиля (ММА) Майклом Чендлером и ирландцем Конором Макгрегором. Об этом сообщается в сети X организации.

Поединок между спортсменами состоится в ночь с 29 на 30 июня на турнире UFC 303. Он пройдет в Лас-Вегасе (Невада) в рамках Международной бойцовской недели.

1 января Чендлер высказался о предстоящем поединке с Макгрегором. Он заявил, что всегда хотел подраться с ирландцем в его лучшей форме.

Последний бой Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор.

37-летний Майкл Чендлер последний раз выходил в октагон в ноябре 2022 года и также уступил Порье. Чендлер проиграл удушающим приемом в третьем раунде. Всего на счету Майкла 31 бой в ММА, в которых он одержал 23 победы и потерпел восемь поражений.